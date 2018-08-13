Германия создаст агентство по кибербезопасности

Федеральное правительство Германии по инициативе министерства обороны и министерства внутренних дел разрабатывает планы о создании госагентства по развитию кибероружия.

"Новое ведомство должно обеспечить Бундесвер и спецслужбы страны необходимыми средствами для защиты от кибератак", - отмечается в сообщении.

По данным еженедельника Der Spiegel, правительство одобрит создание "агентства по инновациям в сфере кибербезопасности" на заседании 15 августа.

Ожидается, что благодаря агентству правительственные структуры будут владеть продуктом для анализа угроз и возможного виртуального удара в ответ и не будут вынуждены ожидать его появления на рынке и покупать.