Последнее обновление: 28.08.2018 14:01

Nestle получила право продавать продукцию Starbucks в рамках сделки на $7,15 млрд

Категории: Nestle Starbucks

Nestle и Starbucks сообщили во вторник, что заключили сделку по предоставлению швейцарской продуктовой группе права продажи по всему миру продукции американской сети кофеен.

Согласно условиям $7,15-миллиардной сделки, Nestle получит бессрочное право на реализацию за пределами кофеен таких продуктов, как Starbucks, Seattle’s Best Coffee и TeavanaTM/MC. Также примерно 500 сотрудников из офиса Starbucks перейдут в Nestle.

Базирующаяся в Сиэтле Starbucks сообщила, что сделка приведет к повышению ее прибыли на акцию не позднее 2021 года.

Nestle сообщила, что соглашение, которое позволит ей продавать кофе в упаковке и напитки Starbucks, приведет к повышению прибыли к 2019 году.

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