В Сирии воевали 63 тысячи российских солдат

В военной операции в Сирии, начатой Россией 30 сентября 2015 года, участвовали 63 тысячи российских военнослужащих. Об этом в среду, 22 августа, сообщило Минобороны РФ в видеоролике, опубликованном на YouTube.

Среди них были 434 генерала и около 26 тысяч офицеров.

По данным ведомства, через группировку с коллективами своих штабов прошли все командующие войсками военных округов, общевойсковых армий и армий Военно-воздушных сил и Противовоздушной обороны, командиры дивизий, а также 95 процентов командиров общевойсковых бригад и полков.

Как сообщается в видеоролике, в военных действиях в Сирии участвовали 4349 специалистов Ракетных войск и артиллерии, 87 процентов экипажей оперативно-тактической, 91 процент армейской и 97 процентов Военно-транспортной авиации, а также 60 процентов экипажей стратегической и Дальней авиации. За время военного вмешательства в Сирии российская армия протестировала 231 образец оружия, авиация совершила 39 тысяч боевых вылетов.

Президент РФ Владимир Путин, находясь в Сирии, 22 декабря 2017 года отдал приказ о выводе российских войск из этой страны. Однако значительное число военных РФ присутствует в Сирии по сей день и участвует в военных действиях на стороне режима президента Асада.

В видеоролике ничего не говорится о потерях российских войск в Сирии. По официальным российским данным, с начала операции по май 2018 года погибли 47 российских военнослужащих. При этом Минобороны считает потерями лишь гибель солдат регулярной армии в ходе боевых действий. Однако только в марте 2018 года при посадке на военную базу Хмеймим разбился, по данным ведомства, по техническим причинам транспортный самолет АН-26 с 39 военнослужащими на борту, все погибли.

Кроме того, агентство Reuters сообщало о гибели только в одном 2017 году более 130 российских наемников из частных военных компаний, в том числеЧВК Вагнера. В феврале нынешнего года в результате столкновения с военными США погибли, по разным данным, от нескольких десятков до нескольких сотен российских наемников. Российский МИД позже сообщил о "нескольких десятках" раненых и погибших граждан России и стран СНГ, поехавших в Сирию "по своей воле и с разными целями". При этом власти РФ до сих пор не подтвердили, что в Сирии действуют российские частные военные подразделения. В России ЧВК не регулируются никакими законами.