Путин прилетел на авиабазу Хмеймим в Сирии и отдал приказ о выводе войск

Самолет президента России приземлился на российской военной базе утром 11 декабря.

В пресс-службе Кремля сообщили, что на базе Путина встретили президент Сирии Башар Асад и министр обороны РФ Сергей Шойгу, а также командующий российской группировкой в Сирии, генерал-полковник Сергей Суровикин.

Находясь на базе Хмеймим, Путин отдал приказ приступить к выводу частей группировки российских войск в Сирии обратно в Россию.

«Вы с победой возвращаетесь к своим родным очагам, к своим близким, родителям, женам, детям, друзьям. Родина ждет вас, друзья. В добрый путь. Благодарю вас за службу», - сказал Путин, выступая перед военнослужащими.