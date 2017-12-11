Последнее обновление: 11.12.2017 18:11

Путин прилетел на авиабазу Хмеймим в Сирии и отдал приказ о выводе войск

Самолет президента России приземлился на российской военной базе утром 11 декабря.

В пресс-службе Кремля сообщили, что на базе Путина встретили президент Сирии Башар Асад и министр обороны РФ Сергей Шойгу, а также командующий российской группировкой в Сирии, генерал-полковник Сергей Суровикин.

Находясь на базе Хмеймим, Путин отдал приказ приступить к выводу частей группировки российских войск в Сирии обратно в Россию.

«Вы с победой возвращаетесь к своим родным очагам, к своим близким, родителям, женам, детям, друзьям. Родина ждет вас, друзья. В добрый путь. Благодарю вас за службу», - сказал Путин, выступая перед военнослужащими.

Ранее по теме
blog comments powered by Disqus
<Ноябрь 2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123
45678910
Декабрь 2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567
В мире
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование