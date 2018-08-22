В Молдове опровергли сообщения об отказе от нового контракта с "Газпромом"

Информация о том, что Молдова не собирается заключать новый контракт с "Газпромом", является ложной. Об этом заявила пресс-служба Министерства экономики и инфраструктуры республики.

"Информация, опубликованная в СМИ, о том, что министр Кирилл Габурич заявил, что Республика Молдова не будет заключать новый контракт с "Газпромом", является ложной. В рамках телепередачи министр заявил, что разыскиваются альтернативные источники газа, чтобы появилась конкуренция", - цитирует портал Bani.md сообщение Минэкономики.

Портал также приводит мнение главы ведомства, что конкуренция в сфере поставок газа позволит пересмотреть цены, выбрать наиболее дешевый источник и установить более низкий тариф для рядовых потребителей.

Ранее СМИ со ссылкой на министра экономики Молдовы Габурича сообщили, что правительство республики не будет заключать с "Газпромом" новые контракты на поставку газа, а будет ждать строительства газопровода, который свяжет республику с соседней Румынией.

Сейчас Молдова приобретает "голубое топливо" у "Газпрома" по договору, который был подписан еще в 2008 году, цены на газ формируются в зависимости от цен нефти на мировых рынках. Ежегодно этот контракт продлевается.