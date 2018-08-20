Последнее обновление: 20.08.2018 16:16

Молдова не спешит заключать новый договор с "Газпромом"

Правительство Молдовы пока не собирается вести переговоры о подписании с российским концерном "Газпром" нового соглашения о поставках газа, поскольку нынешнее действует до конца 2019 года. Об этом заявил 19 августа одному из молдавских телеканалов министр экономики и инфраструктуры Кирилл Габурич.

В Молдове рассчитывают вскоре наладить альтернативные поставки газа из Румынии.

Габурич напомнил, что в конце августа начнется строительство газопровода Кишинев - Унгены, который свяжет молдавскую газовую систему с румынской. По его словам, пока его не сдадут в эксплуатацию, правительство не будет вести переговоры по новому контракту с российским поставщиком. Когда появится конкуренция на газовом рынке, за Молдову как клиента будут бороться, и правительство "будет знать, как вести дальнейшие переговоры, чтобы получить наиболее выгодные условия", сказал министр.

Молдова покупает газ у "Газпрома" по договору, который был подписан в 2008 году. Строительство газопровода Унгены-Кишинев планируется начать до конца августа и завершить в течение 10 месяцев, сообщает "Интерфакс". В результате будет завершен проект связки газотранспортных систем Молдовы и Румынии, на первом его этапе был сооружен газопровод Унгены-Яссы. Новый газопровод протяженностью около 120 километров будет строить румынская компания Eurotransgaz. По нему можно будет импортировать 1,5 млрд кубометров газа, что полностью покрывает потребности Молдовы без Приднестровья.

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