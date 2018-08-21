Германия за поставки газа из Азербайджана и Туркмении

Правительство Германии поддерживает строительство альтернативных газопроводов в Европу через Турцию, сообщает во вторник, 21 августа, Reuters.

"Мы очень заинтересованы в том, чтобы и далее развивать "Южный газовый коридор", - сказал агентству представитель германского правительства.

"Южный газовый коридор" состоит из трех газопроводов - Южно-кавказского (Баку - Тбилиси - Эрзурум), Трансанатолийского (TANAP) и Трансадриатического (TAP). Предполагается, что газ с азербайджанского месторождения "Шах-Дениз-2" достигнет Турции, затем часть его должна пройти по 800-километровому TAP, который протянется от турецко-греческой границы по северной части Греции, пересечет Албанию и Адриатическое море и достигнет берегов Италии. Ожидается, что поставки азербайджанского газа в Европу в объеме 10 млрд кубометров в год начнутся в 2020 году.

"Получать газ в Европе не только из России, но и из других регионов, - это часть стратегии ЕС по диверсификации", - уточняет представитель правительства Германии. Азербайджан он назвал стратегически важной страной и допустил в будущем возможность поставок газа из Туркмении, Ирана и Ирака в Европу.