Германия присматривается к азербайджанскому газу в рамках диверсификации поставок

Канцлер Германии Ангела Меркель в субботу приедет с визитом в Баку, в рамках которого встретится с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и обсудит поставки каспийского газа в Европу по Южному газовому коридору (ЮГК).

Проект Южный газовый коридор предусматривает создание трубопроводной инфраструктуры для транспортировки в Европу через Турцию азербайджанского газа, добываемого в рамках второй стадии проекта разработки месторождения Шах-Дениз.

Совокупный объём добычи в рамках Шах-Дениз-2 ожидается на уровне 16 миллиардов кубометров в год, из которых 10 миллиардов будет направляться в Европу, а остальные 6 – в Турцию и Грузию.

“Мы очень заинтересованы в дальнейшем развитии ЮГК, – сказал высокопоставленный немецкий чиновник. – Он является частью стратегии Евросоюза, направленной на диверсификацию источников поставок газа в Европу, помимо России”.

В минувшие выходные Меркель провела переговоры с президентом России Владимиром Путиным, одним из пунктов которых стал проект трубопровода Северный поток-2.

Против строительства Северного потока-2 выступают США, угрожающие санкциями инвесторам в проект. В начале июля президент США Дональд Трамп назвал Берлин заложником Москвы из-за чрезмерной зависимости от российского топлива.

В прошлом году монополист в экспорте природного газа по трубопроводам Газпром экспортировал в Европу и Турцию более 194 миллиардов кубометров, заняв 34,2-процентную долю на рынке Европы.

За первые семь месяцев текущего года экспорт Газпрома в Европу и Турцию вырос на 5,8 процента до 117,1 миллиарда кубометров в годовом выражении.

Помимо Азербайджана, Меркель на этой неделе также посетит Армению и Грузию.