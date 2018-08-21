Компании из РФ, Китая и Канады подали заявки на участие в приватизации сербской RTB Bor

Три компании из России, Китая и Канады подали заявки на участие в приватизации RTB Bor, единственного в Сербии медного рудника и комбината, сообщило Министерство экономики страны.

Правительство Сербии в июле сообщило, что ищет партнера, который инвестирует как минимум $350 миллионов в обремененную долгами компанию, но не уточнило, насколько крупную долю в RTB Bor предложит взамен.

До этого правительство трижды пыталось продать комплекс - в 2007 и 2008 годах - однако тем, кто интересовался покупкой, не удавалось выполнить всех условий тендеров.

В понедельник министерство заявило, что интерес к участию в приватизации выразили компании из Канады, Китая и России.

“Комиссия, ответственная за процедуру (приватизации), теперь изучит документы и будет действовать соответствующим образом”, - сообщило ведомство, не раскрыв подробностей.

Подавать заявки на участие в приватизации могли лишь компании, которые занимаются производством меди не менее десяти лет и годовая выручка которых в 2017 году составила как минимум $500 миллионов.