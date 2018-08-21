Microsoft заявила о попытках хакеров из России повлиять на выборы в США

Корпорация Microsoft зафиксировала новые попытки хакеров повлиять на выборы в Конгресс США. Такая информация появилась на официальном сайте компании.

На прошлой неделе департамент Microsoft Digital Crimes Unit выполнил судебный приказ о передаче контроля над шестью доменами, созданными "группой, тесно связанной с российским правительством". Эта группа известна под именами Strontium, Fancy Bear и APT28.

По данным компании, хакеры создавали сайты и URL-адреса, очень похожие на веб-страницы, интересующие потенциальных жертв. К примеру, некоторые такие страницы имитировали сайт Сената, другие — Международного республиканского института, в совет директоров которого входят несколько сенаторов.

"Нас беспокоят эти и другие попытки создать угрозу безопасности для широкого круга лиц, связанных с американскими политическими партиями в преддверии выборов 2018 года. В целом эта картина отражает то, что мы видели во время выборов в 2016 году в США и в 2017 году во Франции", - говорится в сообщении компании.