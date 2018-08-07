"Оружейная амнистия" Германии: Бавария на 40% превысила показатели любой другой земли страны

Министерство внутренних дел Баварии собрало 13 485 единиц огнестрельного оружия и 1371 других видов оружия во время "оружейной амнистии" Германии, которая закончилась 1 июля.

Об этом пишет DW.

"Сдано незаконное оружие и законное, которое больше не нужно владельцам. Некоторое было унаследовано владельцами. Любое оружие, которое не находится в действительно хороших руках, неузаконенное властью или охотниками, необходимо убрать. Поэтому в целом это был огромный успех", - сказал министр внутренних дел Баварии Йоахим Херманн.

Более трети этого оружия хранилось незаконно, сообщили в министерстве. В 47 случаях власти и полиции было передано оружие военного назначения, владение которым запрещено.

По данным исследования, проведенного газетой Neues Deutschland, количество единиц изъятого оружия в Баварии на 40% превышает показатели любой другой земли Германии.

В мае 2017 года Бундестаг ввел оружейную амнистию до 1 июля этого года в попытке уменьшить количество незаконного оружия. Лица, обладающие незаконной оружием, могут передать его властям.

Во время амнистии 2009 года немецкие власти по всей стране собрали более 200 тыс. единиц оружия, около четверти которого находилось в незаконном владении. В Баварии было сдано около 34 тыс. единиц оружия - более чем в два раза больше, чем в течение нынешней акции.