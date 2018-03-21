В Германии числятся пропавшими почти 25 тысяч единиц оружия

В Германии существенно выросло количество пропавшего оружия. На конец января 2018 года утерянными или украденными считались более 24 с половиной тысяч единиц оружия. Данные, предоставленные федеральным правительством в ответ на письменный запрос парламентской фракции "зеленых", были опубликованы в среду, 21 марта, немецкой газетой Bild.

Число пропавших единиц оружия выросло на 18 процентов по сравнению с 2017 годом. Согласно предоставленным данным, утерянными считаются 19 282 единицы, еще 5249 единиц оружия были украдены.

Опубликованная информация "вызывает тревогу", заявил заместитель председателя фракции "зеленых" в бундестаге Константин фон Нотц (Konstantin von Notz). По его мнению, необходимо "тщательнее бороться с преступлениями, совершенными с применением оружия". Подобные предложения были направлены в парламент "несколько лет назад", отмечает политик.

Пропавшее оружие может быть использовано преступниками, напомнила эксперт "зеленых" по внутренней политике Ирене Михалич (Irene Mihalic).