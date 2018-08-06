Большинство немцев поддерживает возврат призыва в армию

Опрос в Германии показал, что больше 50% жителей ФРГ одобряют всеобщий призыв в армию. Он был отменен в июле 2011 года.

Семь лет спустя после отмены обязательного воинского призыва в Германии большинство жителей страны поддерживают идею возвращения к этой практике. Об этом говорят результаты опроса социологического института Civey, обнародованные в воскресенье, 5 августа. За восстановление обязательного призыва выступают 55,6 процента опрошенных. 39,6 процента респондентов высказались против, при этом 27 процентов выбрали ответ "ни в коем случае" (не возвращать обязательный призыв в армию), а 12,6 процента сказали "скорее нет".

Среди поддерживающих призыв преобладают сторонники правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ). 60,6 процента тех, кто симпатизирует АдГ, выступают за восстановление призыва "в любом случае". 51,2 процента избирателей "Левых" заявляют, что "ни в коем случае" не надо возвращать призыв. Против этой идеи также выступают 15,1 сторонников партии "Союз 90/зеленые". В опросе приняли участие 5046 человек. Он проводился с 6 мая по 4 августа.

Обязательный призыв в Германии был отменен в июле 2011 года. В связи с объявленными трудностями при комплектовании профессиональной армии возникла дискуссия о возвращении к всеобщей воинской обязанности.