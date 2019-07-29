Немецким солдатам предложили бесплатный проезд в форме

В Германии предлагают разрешить солдатам Бундесвера бесплатный проезд в поездах при условии, что те будут одеты в военную униформу. Цель - увеличить "видимость армии". Об этом сообщает The Telegraph.

Новая министр обороны Германии Анегрет Крамп-Карренбауер ранее пообещала приложить все усилия для увеличения расходов на армию, чтобы "укрепить связь между немцами и их вооруженными силами".

Как сообщает издание, на прошлой неделе она заявила перед нижней палатой парламента, что политикам нужно сделать больше, чтобы подчеркнуть "жертву", сделанную мужчинами и женщинами в униформе.

Одно из предложений для увеличения репутации армии - предоставление бесплатных билетов на поезд для 180 000 немецких солдат, если они одеты в хаки, было воспринято с одобрением. Исследование, опубликованное в воскресенье, показало, что три четверти немцев одобряют эту инициативу.