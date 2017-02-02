В Минске увеличен подоходный налог с физлиц, сдающих в аренду помещения

Решением Минского городского Совета депутатов № 260 от 21 декабря 2016 г. увеличены размеры ставок подоходного налога с физических лиц в фиксированных суммах.

Как сообщает Национальный центр правовой информации, фиксированные суммы подоходного налога установлены для физических лиц, сдающих в аренду, наем жилые и нежилые помещения, машино-места на территории Минска, если полученный ими доход не превысил в налоговом периоде размер, определенный статьей 173 Налогового кодекса.

В пределах города Минска размеры ставок подоходного налога в фиксированных суммах устанавливаются в зависимости от вида сдаваемого помещения и экономико-планировочной зоны, в которой помещение находится.

Так, налог на сдачу жилых помещений составит от 17,5 до 30,5 рублей в месяц (ранее – от 16,0 до 27,5), машино-места – от 6,5 до 10,0, кирпичного гаража – от 11,7 до 12,8. За 1 квадратный метр площади других нежилых помещений налог составит от 2,8 до 5,0 рублей в месяц.

В последний раз размеры ставок подоходного налога с физических лиц в фиксированных суммах изменялись в апреле 2016 г.

Решение вступает в силу с 2 февраля 2017 г.