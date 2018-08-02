В Париже закрыли Эйфелеву башню из-за забастовки работников

В Париже закрыли для посещений Эйфелевую башню из-за протеста сотрудников против новой политики доступа, которая, по их словам, порождает "чудовищные" очереди для туристов.

Доступ к достопримечательности, которую ежегодно посещают 6 миллионов туристов, закрыли в среду в 16:00 по местному времени. Ожидается, что забастовка персонала продолжится и в четверг.

Персонал недоволен принятым недавно решением о том, чтобы откладывать половину ежедневных билетов на Эйфелеву башню для людей, которые покупают их онлайн заранее и выбирают запланированное время для посещения.

Раньше всего 20% билетов на посещение Эйфелевой башни можно было забронировать заранее.

Руководство башни также запустило резервирование конкретных лифтов для каждого типа обладателей билетов, что "создает очереди, которые временами чудовищны и часто неравномерны", заявили в профсоюзе.