Последнее обновление: 07.03.2023 16:55

Во Франции объявлена крупнейшая общенациональная забастовка

Во Франции объявлена крупнейшая общенациональная забастовка, которая может стать самой крупной за последние десятилетия.

В стране прекратились поставки бензина со всех НПЗ, почти не ходит общественный транспорт и закрыты многие школы. По разным оценкам, на улицы вышло от 1,1 до 1,4 млн человек, передает BBC.

Протесты связаны с президентской пенсионной реформой. Профсоюзы требуют отозвать законопроект, повышающий пенсионный возраст с 62 до 64 лет к 2030 году. Но эта инициатива – основа предвыборной платформы Эммануэля Макрона, она крайне важна для президента, и власти не намерены ее отзывать.

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