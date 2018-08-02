Tesla отчиталась о рекордных убытках в 2018 году

Американская компания Tesla сообщила о рекордных убытках в 717,5 миллиона долларов во втором квартале 2018 года.

Как следует из отчетности, опубликованной на сайте компании, во многом убытки связаны с вложениями в новые модели, в частности, в электрокар Model 3. Однако прибыль от этой модели «медленно переходит к положительным показателям, ожидается увеличение этого показателя в третьем квартале до примерно 15%», говорится в отчете. Убыток Tesla за первый квартал года составил 336,4 миллиона.

«Мы ожидаем, что будем производить 50–55 тысяч данных транспортных средств в третьем квартале…

Валовая прибыль модели должна значительно вырасти — приблизительно до 15% в третьем квартале и приблизительно до 20% в четвертом квартале — преимущественно из-за постоянного сокращения производственных издержек», — сообщает компания.

Ссылаясь на собственное исследование, Tesla утверждает, что рынок для этой модели гораздо шире, чем для среднеразмерных седанов премиум-класса, передает Русская весна.

Ранее в среду агентство Блумберг со ссылкой на источник сообщило, что Tesla планирует выделить пять миллиардов долларов на строительство завода в Китае на фоне эскалации торгового конфликта между США и КНР, при этом часть средств компания рассчитывает привлечь в Поднебесной.

Tesla Model 3 — электрический пятиместный седан, модель была представлена 31 марта 2016 года. Tesla Model 3 разрабатывается на новой платформе, которая отличается от тех, что используются в Tesla Model S и Tesla Model X. Tesla Model 3 стала первой моделью компании, ориентированной на массовый рынок.

Обновленная версия полноприводной Tesla Model 3 разгоняется до 100 км/час за 4,5 секунды. Запас хода составляет — 520 км, максимальная скорость — 230 км/час. Стоимость этой версии — плюс пять тысяч долларов к базовой цене модели в 35 тысяч долларов.