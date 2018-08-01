Повышение США пошлин на китайские товары до 25% может стоить мировой экономике до 1,5% роста в год, заявила РИА Новости аналитик группы исследований и прогнозирования АКРА Василиса Баранова.

Администрация США планирует предложить введение пошлин в 25% на импорт китайских товаров и услуг на сумму 200 миллиардов долларов, передает агентство Блумберг со ссылкой на трех человек, знакомых с ситуацией. Агентство поясняет, что ранее президент США Дональд Трамп хотел ввести пошлины в 10% на дополнительный расширенный список товаров и услуг, однако такие меры в администрации сочли недостаточными. По данным агентства, таким образом администрация планирует усилить давление на Китай, чтобы Пекин вернулся за стол переговоров.