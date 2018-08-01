Курсы валют в банках Минска на 1 августа 2018 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США вырос на 0,004 рубля и составил 1,986 рубля, минимальный курс вырос на 0,005 рубля и составил 1,99 рубля.

Максимальная покупка евро выросла на 0,003 рубля и составила 2,318 рубля, минимальная продажа выросла на 0,002 рубля и составила 2,325 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,16(снизился на 0,01 рубля), минимальный курс продажи составил 3,18(вырос на 0,01 рубля).