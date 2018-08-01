Беларусь отменила обязательную продажу валютной выручки

В минувший вторник, 31 июля, А.Лукашенко подписал указ об отмене обязательной продажи валютной выручки субъектами хозяйствования.
«В целях либерализации валютных отношений и стимулирования деловой активности», - говорится в сообщении пресс-службы белорусского правителя.
«Отмена обязательной продажи части валютной выручки субъектами хозяйствования будет способствовать повышению конкурентоспособности белорусских экспортеров, станет существенным фактором улучшения условий ведения бизнеса в Беларуси», - говорится в комментарии.