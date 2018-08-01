Последнее обновление: 01.08.2018 14:48

Беларусь отменила обязательную продажу валютной выручки

В минувший вторник, 31 июля, А.Лукашенко подписал указ об отмене обязательной продажи валютной выручки субъектами хозяйствования.

«В целях либерализации валютных отношений и стимулирования деловой активности», - говорится в сообщении пресс-службы белорусского правителя.

«Отмена обязательной продажи части валютной выручки субъектами хозяйствования будет способствовать повышению конкурентоспособности белорусских экспортеров, станет существенным фактором улучшения условий ведения бизнеса в Беларуси», - говорится в комментарии.

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