Курсы валют в банках Минска на 30 июля 2018 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США вырос на 0,001 рубля и составил 1,987 рубля, минимальный курс вырос на 0,004 рубля и составил 1,994 рубля.

Максимальная покупка евро снизилась на 0,002 рубля и составила 2,316 рубля, минимальная продажа снизилась на 0,002 рубля и составила 2,323 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,15(не изменился), минимальный курс продажи составил 3,17(вырос на 0,01 рубля).