Нацбанк РБ держит в тайне номер и дату указа об отмене обязательной продажи валюты

Нацбанк Беларуси оперативно отреагировал пресс-релизом на сообщение о том, что в стране был якобы подписан указ об отмене обязательной продажи валютной выручки субъектами хозяйствования.

Вместе с тем, судя по содержанию пресс-релиза, новость о подписании указа стала сюрпризом для валютного регулятора.

«…принятое решение о полной отмене обязательной продажи валютной выручки будет способствовать … улучшению условий ведения бизнеса, стимулированию деловой активности и созданию равных условий хозяйствования для организаций всех форм собственности. Кроме того, отмена обязательной продажи позволит повысить эффективность механизмов функционирования внутреннего валютного рынка, что в конечном счете будет содействовать укреплению доверия к национальной валюте и расширению ее использования в расчетах на территории Республики Беларусь», - говорится в пресс-релизе.

«Отмена обязательной продажи части валютной выручки также станет еще одним шагом Республики Беларусь в направлении гармонизации валютного законодательства в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС)», - отмечает НБ РБ.

Вместе с тем, в пресс-релизе Нацбанка, как собственно и в официальном сообщении, отсутствуют такие важные атрибуты официального документа как номер и дата принятия.

Нацбанк разъясняет, что указ ”Об отмене обязательной продажи иностранной валюты“ вступает в силу после его официального опубликования.

«Таким образом, начиная со дня, следующего за датой официального опубликования, субъекты хозяйствования не осуществляют обязательную продажу валютной выручки, в том числе поступившей им до вступления в силу данного указа», - говорится в комментарии.

Но, поскольку дата подписания указа остается неизвестной, Нацбанк не может сказать, когда же текст документа будет опубликован официально.

Регулятор также напоминает, что в 2016–2017 годах «принимались последовательные шаги по постепенному снижению размера обязательной продажи иностранной валюты субъектами хозяйствования: в сентябре 2016 года данный норматив был уменьшен с 30 до 20 процентов, в октябре 2017 года – до 10 процентов».

«При действовавшем до последнего времени нормативе обязательной продажи на уровне 10 процентов субъекты хозяйствования фактически продавали более 47 процентов своей валютной выручки. Среднедневная продажа валюты субъектами хозяйствования в условиях постепенного снижения норматива обязательной продажи с 30 процентов до 10 процентов увеличилась с 62 млн. долларов США в эквиваленте за январь – август 2016 года до 77 млн. долларов США в эквиваленте за октябрь 2017 года – июнь 2018 года», - отмечается в пресс-релизе.