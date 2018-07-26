Курсы валют в банках Минска на 26 июля 2018 года

По состоянию на 11:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США снизился на 0,003 рубля и составил 1,985 рубля, минимальный курс снизился на 0,002 рубля и составил 1,99 рубля.

Максимальная покупка евро выросла на 0,003 рубля и составила 2,325 рубля, минимальная продажа выросла на 0,005 рубля и составила 2,33 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,15(вырос на 0,01 рубля), минимальный курс продажи составил 3,16(не изменился).