Последнее обновление: 24.07.2018 11:21

Курсы валют в банках Минска на 24 июля 2018 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США снизился на 0,007 рубля и составил 1,984 рубля, минимальный курс снизился на 0,008 рубля и составил 1,99 рубля.

Максимальная покупка евро снизилась на 0,015 рубля и составила 2,317 рубля, минимальная продажа снизилась на 0,008 рубля и составила 2,327 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,15(вырос на 0,02 рубля), минимальный курс продажи составил 3,16(вырос на 0,01 рубля).

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