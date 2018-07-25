Курсы валют в банках Минска на 25 июля 2018 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США вырос на 0,004 рубля и составил 1,988 рубля, минимальный курс вырос на 0,002 рубля и составил 1,992 рубля.

Максимальная покупка евро выросла на 0,005 рубля и составила 2,322 рубля, минимальная продажа снизилась на 0,002 рубля и составила 2,325 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,14(снизился на 0,01 рубля), минимальный курс продажи составил 3,16(не изменился).