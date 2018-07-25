Последнее обновление: 25.07.2018 14:53

Европейский суд одобрил маркировку продуктов с измененной ДНК

Поставщики продуктов питания, работающие с современными технологиями генной инженерии, должны строго придерживаться действующих в Евросоюзе норм использования генетически модифицированных организмов (ГМО) в пищевой промышленности. Такое решение огласил в среду, 25 июля, Европейский суд в Люксембурге.

Речь идет о так называемой технологии мутагенеза, предполагающей искусственное внесение изменений в структуру ДНК растений и удаление ряда ее участков. Этот подход, в частности, задействуют для улучшения хозяйственно-биологических показателей и урожайности.

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В соответствии с постановлением суда в Люксембурге, продукция, полученная с использованием этих техник, должна обязательно носить маркировку ГМО.

Иск подал французский союз сельхозпроизводителей, выражавший обеспокоенность из-за возможных побочных эффектов для людей, животных и окружающей среды при задействовании искусственного мутагенеза. В природе встречаются случаи так называемого естественного, или спонтанного, мутагенеза, который происходит в случае воздействия на живые организмы таких факторов, как ультрафиолет, радиация и химические соединения.

Год назад Европейский суд постановил, что запретить культивирование генномодифицированных продуктов можно лишь при наличии научных доказательств их вреда для здоровья человека. Так называемого принципа предосторожности, предполагающего "научную неопределенность" фактора риска, по мнению судей, недостаточно, чтобы прекратить выращивать генномодифицированные культуры.

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