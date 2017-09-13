Европейскому суду для запрета ГМО нужны серьезные основания

Страны Евросоюза могут запретить выращивание и культивирование генетически модифицированных продуктов питания и кормов лишь в тех случаях, когда существуют доказательства, что эти продукты "представляют серьезный риск для человека, животных или окружающей среды". К такому решению пришел в среду Европейский суд (EuGH).

Его вердикт распространяется на все без исключения страны ЕС и дальнейшие указания Еврокомиссии, говорится в постановлении суда.

Поводом для разбирательства послужило обращение итальянского правительства к Еврокомиссии в 2013 году с требованием запретить выращивание генномодицированной кукурузы сорта Mon801 американской корпорации "Монсанто". Правительство Италии опиралось на результаты двух новых исследований итальянских ученых, утверждавших, что употребление этой культуры опасно для здоровья человека. Еврокомиссия отклонила требование Италии, сославшись, в свою очередь, на заключение Европейского управления по безопасности продуктов питания (EFSA), согласно которому никаких новых научных доказательств опасности данного сорта не было установлено.

Тем не менее правительство Италии запретило выращивание генномодифицированной кукурузы на территории своей страны, после чего конфликт Рима и Еврокомиссии стал предметом разбирательства в Европейском суде. В итоге суд постановил, что правила ЕС в отношении генетически измененных продуктов питания и кормов должны обеспечивать "высокий уровень защиты здоровья человека и бесперебойное функционирование внутреннего рынка".

Поэтому судьи решили, что полностью запретить культивирование ГМО-продуктов можно лишь в том случае, если будут предъявлены неоспоримые доказательства того, что они представляют собой "серьезный риск" для здоровья. Так называемого принципа предосторожности, предполагающего "научную неопределенность" фактора риска, по мнению суда, недостаточно для запрета на выращивание генномодифицированных культур.