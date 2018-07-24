Правительство РБ планирует в 2019 году снизить уровень госдолга

Белорусские власти намерены в 2019 году обеспечить сбалансированность платежного баланса и снизить уровень государственного долга.

"Стоит задача обеспечить сбалансированность платежного баланса и снизить уровень государственного долга", - говорится в сообщении пресс-службы правительства после состоявшегося во вторник заседания президиума Совмина, где рассматривался ход подготовки прогнозов экономического развития страны на 2019 год.

"За основу взяты два сценария развития экономики в зависимости от различных внешних и внутренних условий", - отметил премьер-министр Андрей Кобяков.

Он напомнил, что проект прогноза социально-экономического развития Беларуси основан на целевом сценарии, который ориентирован на достижение целей в рамках программы социально-экономического развития Беларуси на 2016-2020 годы.

Для расчета бюджета правительство использует более консервативный базовый сценарий развития, который отличается от целевого менее благоприятными внешнеэкономическими условиями по ценовому фактору и более сдержанными темпами развития стран-партнеров.

"Являясь страной с открытой экономикой, мы должны объективно учитывать возможные риски и в соответствии с ними планировать расходы бюджета", - отметил А.Кобяков.

Премьер-министр поручил завершить работу по формированию всего пакета прогнозных документов до конца августа.

Целевой прогноз предусматривает рост ВВП Беларуси в 2019 году на 4,1%. Минэкономики ожидает в следующем году опережающий рост внутреннего спроса за счет пикового освоения средств российского госкредита на строительстве БелАЭС. Также целевой прогноз основан на благоприятной внешней конъюнктуре, в частности, росте мировых цен на нефть и калийные удобрения.

Внешний госдолг Беларуси на 1 июня 2018 года составил $16,4 млрд (29% ВВП), сократившись с начала года на $332 млн, или на 2%. Внутренний госдолг на 1 июня составил Br9,3 млрд (8,2% ВВП), увеличившись с начала года на 1,4%.

МВФ и Всемирный банк прогнозируют для Беларуси в среднесрочной перспективе сдержанный, в пределах 3%, рост экономики.