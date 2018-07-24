Sony разработала фотосенсор нового поколения для смартфонов

Один из крупнейших производителей фотомодулей для смартфонов компания Sony представила новый 48-мегапиксельный CMOS-сенсор под названием IMX586.

С точки зрения производительности, датчик изображения IMX586 от Sony не отличается от изображений высокопроизводительных зеркальных фотокамер, сообщает Phonearena.

Компания утверждает, что новинка с рекордным для своих размеров разрешением сможет составить конкуренцию модулям зеркальных фотокамер. IMX586 получил самые маленькие в мире пиксели - всего 0,8 микрометра. Компания утверждает, что разрешение снимков составит 8000x6000 (48 мегапикселей) в стандартном модуле 1/2 диагональю 8 мм.

Sony включила технологию контроля экспозиции и функцию обработки сигналов непосредственно в датчик изображения, что позволяет получать лучший динамический диапазон в режиме реального времени. Кроме того, IMX586 использует матрицу цветов Quad Bayer, в которой соседние пиксели 2х2 имеют одинаковые цвета, что значительно повышает качество изображения, в частности, в условиях недостаточного освещения. Такая технология дополнительно увеличивает чувствительность до уровня, эквивалентного уровню 12 мегапикселей, что позволяет делать яркие фото с низким уровнем шума.

Дата выпуска первых смартфонов, оснащенных датчиком IMX586 от Sony, неизвестна.