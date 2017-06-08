Sony продала первый миллион шлемов виртуальной реальности

Подразделение Sony Interactive Entertainment отчиталось, что на днях удалось продать первый миллион шлемов виртуальной реальности PlayStation VR и вплотную приблизиться к отметке в 60 миллионов проданных консолей PlayStation 4, сообщает ITC.

По данным Sony, владельцы шлемов приобрели 5,25 млн VR-игр, а средняя сессия игры в виртуальной реальности составляет около 25 минут.

Аналитики предполагают, что в 2017 г. Sony сможет продать около 2,6 млн шлемов виртуальной реальности, что сделает PlayStation VR самым популярным устройством в данном сегменте.

Основными причинами рыночного успеха Sony PlayStation VR является низкая стоимость ($399 и €399 на рынках США и Европы соответственно, что в 1,5 раза дешевле конкурентов от Oculus и вдвое доступнее HTC), отсутствие необходимости приобретать мощный игровой ПК (шлем работает в связке с PlayStation 4) и солидная линейка совместимых игр.

В начале 2017 г. Sony объявила о списании почти $1 млрд, поскольку набравшие популярность сервисы онлайн-трансляций резко ограничили спрос на DVD.