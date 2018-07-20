Курсы валют в банках Минска на 20 июля 2018 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США вырос на 0,009 рубля и составил 1,995 рубля, минимальный курс вырос на 0,012 рубля и составил 2,002 рубля.

Максимальная покупка евро выросла на 0,013 рубля и составила 2,323 рубля, минимальная продажа выросла на 0,014 рубля и составила 2,33 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,13(снизился на 0,01 рубля), минимальный курс продажи составил 3,15(снизился на 0,02 рубля).