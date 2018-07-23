Россия поставила Армении вооружение в рамках кредита на $200 млн

Россия полностью завершила поставки вооружения Армении в рамках кредита в размере $200 млн, заявил вчера журналистам министр обороны Армении Давид Тоноян.

"Предусмотренное в рамках кредитного соглашения на сумму $200 млн вооружение полностью поставлено Армении. Это современное вооружение, некоторые виды которого даже не находятся на вооружении российской армии", - сказал Д.Тоноян

18 февраля 2016 года стало известно, что правительство РФ и власти Армении подписали соглашение о предоставлении Еревану государственного экспортного кредита на 10 лет с отсрочкой выплат до начала 2018 года.

"Российская сторона предоставляет армянской стороне государственный экспортный кредит в сумме до $200 млн для финансирования поставок продукции военного назначения российского производства в соответствии с перечнем, предусмотренным приложением №1 к настоящему соглашению", - говорилось в сообщении на официальном портале правовой информации.

Армения, согласно приложению, закупает у РФ пусковые установки реактивной системы залпового огня "Смерч" и боеприпасы к ней, зенитные ракетные комплексы "Игла-С", наземные комплексы исполнительной радиотехнической разведки "Автобаза-М", тяжелые огнеметные системы ТОС-1А с транспортно-заряжающими машинами, управляемые ракеты 9М113М, гранатомёты РПГ-26, снайперские винтовки Драгунова, бронеавтомобили "Тигр", инженерные средства и средства связи.