Последнее обновление: 24.11.2023 18:05

Пашинян упрекнул Россию в задержке поставок уже оплаченного оружия

Премьер Армении Никол Пашинян подтвердил, что его страна до сих пор ожидает от России поставок оружия, за которое Ереван уже заплатил, сообщает "Арменпресс".

По его словам, выход из этой ситуации еще обсуждают.

"Одним из вариантов может быть вычет из долга Армении Российской Федерации в размере сумм, уплаченных за оружие. Это один из вариантов, не единственный вариант", – отметил Пашинян.

Премьер добавил, что Ереван готов продолжать диалог, и выразил надежду, что эти обсуждения закончатся конкретным результатом.

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