Трамп возмутился потоком "трубопроводных долларов" из Европы в Россию

Президент США Дональд Трамп заявил, что поток "трубопроводных долларов" из Европы в Россию неприемлем.

США неоднократно заявляли, что выступают против газопровода из России в Европу "Северный поток 2", и что компании, работающие с этим проектом и другими российским экспортными трубопроводами, находятся под угрозой санкций.

"Миллиарды дополнительных долларов тратятся странами НАТО с момента моего последнего визита в прошлом году, по моему запросу, но это едва ли достаточно. США тратят слишком много. Границы Европы плохие! Трубопроводные доллары в Россию неприемлемы", - написал Трамп в Twitter.

Проект "Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим "Северным потоком".

США требуют от европейских стран прекратить участие в проекте "Северный поток 2" и грозят санкциями тем, кто не пойдет на это. Взамен российского газа США продвигают собственный СПГ со строительством регазификационных терминалов в Европе.