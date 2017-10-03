Последнее обновление: 03.10.2017 17:00

В США призвали создать "военный Шенген" для сдерживания России

Европейские страны должны договориться о создании "военного Шенгена" для более эффективного "сдерживания" России, заявил командующий армией США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес.

По словам генерала, при транспортировке вооружений и военных грузов через границы европейских стран должны действовать особые правила, которые позволили бы быстрее перебрасывать силы НАТО, сообщает Associated Press.

"Альянс должен иметь возможность передвигаться так же быстро или еще быстрее, чем вооруженные силы России, если мы хотим, чтобы наш потенциал сдерживания был эффективным", - заявил Ходжес.

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