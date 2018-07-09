В Великобритании новым министром по делам Brexit назначен Доминик Рааб

Власти Великобритании назначили Доминика Рааба новым министром по делам Brexit, сообщил Bloomberg.

Д.Рааб сменит на этом посту Дэвида Дэвиса, отставку которого приняла ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

До сих пор Д.Рааб занимал должность министра юстиции и министра жилищного строительства.

Д.Дэвис подал в отставку в связи с несогласием относительно планов экономических отношений Великобритании и ЕС после официального выхода страны из Евросоюза.

"Основное направление политики ставит нас в лучшем случае в слабое положение на переговорах (с ЕС по Brexit), а, возможно, даже и в неприемлемое", - написал министр в прошении об отставке, подданном Т.Мэй.

План британского правительства предусматривает сохранение тесных экономических связей и создание зоны свободной торговли Британии с европейскими государствами после ее выхода из ЕС. Это противоречит позиции жестких сторонников Brexit, настаивающих на введении таможенных пошлин в соответствии с тарифами ВТО.