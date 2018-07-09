Последнее обновление: 09.07.2018 14:35

В Великобритании новым министром по делам Brexit назначен Доминик Рааб

Власти Великобритании назначили Доминика Рааба новым министром по делам Brexit, сообщил Bloomberg.

Д.Рааб сменит на этом посту Дэвида Дэвиса, отставку которого приняла ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

До сих пор Д.Рааб занимал должность министра юстиции и министра жилищного строительства.

Д.Дэвис подал в отставку в связи с несогласием относительно планов экономических отношений Великобритании и ЕС после официального выхода страны из Евросоюза.

"Основное направление политики ставит нас в лучшем случае в слабое положение на переговорах (с ЕС по Brexit), а, возможно, даже и в неприемлемое", - написал министр в прошении об отставке, подданном Т.Мэй.

План британского правительства предусматривает сохранение тесных экономических связей и создание зоны свободной торговли Британии с европейскими государствами после ее выхода из ЕС. Это противоречит позиции жестких сторонников Brexit, настаивающих на введении таможенных пошлин в соответствии с тарифами ВТО.

Ранее по теме
blog comments powered by Disqus
<Июнь 2018
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
2345678
Июль 2018
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Политика
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование