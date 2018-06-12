Британский министр юстиции уволился из-за Brexit

Министр юстиции Великобритании Филипп Ли ушел в отставку из-за подхода правительства к выходу страны из Евросоюза (Brexit).

В частности, Ли обвинил правительство в попытке "ограничить" роль парламента в процессе выхода Великобритании из Европейского Союза.

Уже бывший министр юстиции добавил, что не мог больше поддерживать то, каким образом решается вопрос о Brexit.

Отмечается, что на референдуме в 2016 году Ли голосовал против выхода Великобритании из ЕС, а также неоднократно предупреждал об экономическом влиянии на страну такого шага.

Как известно, 12 июня британские парламентарии проведут ряд ключевых голосований относительно стратегии правительства по выходу страны из ЕС.