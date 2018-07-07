Исчезновение лесов чревато опасными последствиями для людей и планеты - ФАО

Сохранение лесов имеет огромное значение для социально-экономического развития, окружающей среды, борьбы с изменением климата. Однако их площадь сокращается с каждым днем, говорится в новом докладе ФАО (продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН).

"Леса - важный источник доходов населения", - сказал глава ФАО Грациано да Силва. "Здоровые и продуктивные леса вносят вклад в устойчивое развитие сельского хозяйства. У нас есть неоспоримые доказательства значимой роли лесов в улучшении качества воды, удовлетворении энергетических потребностей и построении экологичных городов".

Леса покрывают более 30% поверхности суши Земли и занимают около четырех миллиардов гектаров. Лесные массивы – среда обитания 80% растений и животных. Они играют важнейшую роль в борьбе с изменением климата и вносят огромный вклад в сокращение масштабов бедности, являясь источником существования для почти двух миллиардов человек. В развивающихся странах леса обеспечивают около 20 процентов дохода семей, живущих в сельской местности. Леса снабжают жителей планеты водой и энергией. Треть населения Земли использует дрова для приготовления пищи и отопления своих домов.

Из лесных районов поступает три четверти всей пресной воды. Это относится к жителям Вены, Токио, Йоханнесбурга, Боготы и многих других крупнейших городов. В США воду из лесов получают 180 миллионов человек.

Сектор лесного хозяйства обеспечивает 45 миллионов рабочих мест и приносит в виде заработка ежегодно $580 млрд. Многие люди трудятся в неформальном секторе лесного хозяйства. Миллионы жителей лесных местностей получают доход не только за счет производства продукции из дерева. Они пользуются другими дарами леса. Даже в благополучной Европе каждый четвертый житель собирает в лесу грибы, фрукты и ягоды.

Вырубка лесов, их деградация и пожары вызывают тревогу у всего международного сообщества. Обезлесение является второй основной причиной изменения климата после сжигания ископаемого топлива.

Авторы нового доклада напоминают всем государствам о коллективной ответственности за надлежащее управление лесами, которое является одной из целей Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. В цели 15, касающейся экосистем суши, подчеркивается важность рационального лесопользования лесов.

В новом докладе эксперты привлекли внимание к успехам в борьбе за сохранение лесов и лесонасаждений. Например, сегодня более 56% бумаги производится в результате повторной переработки. Для сравнения, в 1970 году этот показатель составлял менее 25%. Выросли масштабы использования отходов для изготовления деревянных панелей в строительстве. В глобальном масштабе за последние 25 лет были расширены охраняемые лесные районы.