За последние 25 лет темпы исчезновения лесов в мире сократились вдвое - ФАО

За последние 25 лет темпы обезлесения удалось снизить более чем на 50%. Однако, несмотря на предпринимаемые усилия, леса продолжают исчезать с лица Земли, в первую очередь, по причине урбанизации, развития сельского хозяйства, изменения климата и роста спроса на древесину.

"В последние 25 лет темпы чистого глобального обезлесения замедлились более чем на 50%. Если нынешняя тенденция сохранится и будет подкреплена усилиями по восстановлению лесов и лесонасаждению, то нулевое чистое глобальное обезлесение может стать реальностью", - сказала первый заместитель генерального директора продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Мария Хелена Семедо, выступая на Международной конференции по прекращению обезлесения, которая проходит в Риме.

Она добавила, что достигнутый прогресс свидетельствует о том, что у международного сообщества есть знания и инструменты для сдерживания глобального обезлесения.

Леса покрывают более 30% поверхности суши Земли и занимают около 4 миллиардов гектаров, говорится в сообщении центра новостей ООН. Лесные массивы играют центральную роль в процессе углеродного обмена между земными экосистемами и атмосферой и вносят огромный вклад в сокращение масштабов бедности. Три четверти всей пресной воды в мире поступает из лесных районов. Кроме того, леса препятствуют оползням и эрозии почвы.

Стремительный рост населения приводит к повышению глобального спроса на лесную продукцию - древесину, волокно, топливо, продукты питания, корма и лекарства. Ожидается, что к 2050 году спрос на древесину вырастет в три раза - до 10 миллиардов кубических метров. К тому же рост численности населения планеты потребует наращивания производства сельскохозяйственной продукции, что приведет к превращению лесных площадей в пахотные земли и станет одним из главных факторов обезлесения, особенно в тропических странах и странах с низким уровнем доходов. Ежегодно с лица земли исчезают миллионы гектаров леса.