Шведский производитель авто премиум-класса в 1-м полугодии зафиксировал рекордный объем продаж

В 1-м полугодии 2018 года шведский производитель автомобилей премиум-класса Volvo Cars Corp. реализовал 317,639 тыс. машин, что на 14,4% превышает показатель за аналогичный период прошлого года.

Таким образом, по итогам января-июня Volvo Cars зафиксировал рекордный объем продаж.

"Стабильный рост на протяжении шести месяцев отмечался на всех трех ключевых рынках Volvo Cars - в США, Китае и Европе", - сообщается в пресс-релизе компании.

Продажи на американском рынке выросли в первом полугодии на 39,6% и достигли 47,622 тыс. автомобилей, в КНР - на 18,4%, до 61,48 тыс., на европейском рынке - на 5,7%, до 164,48 тыс.

В России продажи Volvo Cars остались практически на прошлогоднем уровне - 3,132 тыс. машин против 3,158 тыс. в январе-июне 2017 года.

Китайская Zhejiang Geely Holding Group Co. купила Volvo в 2010 году. Шведская компания работает с 1927 года и сейчас продает автомобили примерно в 100 странах. Штат автопроизводителя насчитывает порядка 38 тыс. сотрудников.

Основные производственные предприятия Volvo Cars находятся в Гётеборге (Швеция), Генте (Бельгия), Чэнду и Дацине (Китай). Двигатели выпускаются на заводах в Шёвде (Швеция) и Чжанцзякоу (Китай), кузовные комплектующие - на предприятии в Улофстрёме (Швеция).