Volvo пятый год подряд показала рекордный объем продаж авто

Корпорация Volvo Cars пятый год подряд зафиксировала рекордный объем продаж автомобилей, говорится в отчет шведского автопроизводителя.

Согласно документу, за 2018 год купили 642 253 автомобиля марки Volvo, что на 12,4% больше по сравнению с 2017 годом.

Рост продаж Volvo Cars зафиксировала в США (на 20,6% - до 98,3 млрд шведских крон), в Китае (на 14,1%, - до 130,6 млрд крон), в Европе (на 6,5%, - до 318,2 млрд крон). На остальных рынках продажи подскочили на 24%, до 95 160 крон.

Годовая выручка компании выросла на 21%, до 252,7 млрд шведских крон.

Операционная прибыль Volvo Cars, согласно отчету, увеличилась всего на 1%, до 14,2 млрд крон. Низкий рост операционной прибыли в компании связали со снижением рентабельности Volvo Cars в 2018 году до 5,6% с 6,7% в 2017-м. Чистая прибыль Volvo Cars сократилась - с 10,2 млрд крон до 9,8 млрд.

"На прибыльность повлияли внешние факторы, такие как внешнеторговые пошлины и повышение ценовой конкуренции на нескольких рынках", - заявил президент и исполнительный директор Volvo Cars Хокан Самуэльссон.

Шведская компания Volvo Cars работает с 1927 года и сейчас продает автомобили примерно в 100 странах. С 2010 года компания принадлежит китайской Zhejiang Geely Holding Group Co.