ЕС пересмотрит миллиардные расходы на поддержку других стран

Европейский Союз пересмотрит многомиллиардную внешнюю помощь, чтобы больше согласовать распределение средств с внешнеполитическими интересами блока. Об этом пишет Bloomberg.

Отмечается, что Еврокомиссия, исполнительный орган ЕС, хочет стать более транзакционной, реформируя внешнюю помощь и делая ее более адресной для партнеров.

Блок имеет целью реструктуризировать внешнюю помощь для обеспечения своих стратегических интересов, включая укрепление альянсов со странами-единомышленниками, обеспечение доступа к сырью и сдерживание притока мигрантов.

В проекте документа, который еще может быть изменен до презентации, отмечается, что общий бюджет ЕС, который традиционно составляет около 1% ВВП блока, перенапряжен ввиду широкого спектра требований - от "зеленого" перехода до обороны.

В ближайшие недели комиссия представит идеи по улучшению своего следующего семилетнего бюджета на период с 2028 по 2034 год.

План комиссии совпадает с решением Трампа ликвидировать Агентство США по международному развитию (USAID), которое ежегодно распределяет зарубежную помощь на десятки миллиардов долларов.

ЕС и его государства-члены вместе являются крупнейшим донором международной помощи в мире, предоставив почти €96 млрд ($99 млрд) в 2023 году, тогда как США потратили почти $72 млрд долларов на внешнюю поддержку.