Последнее обновление: 10.02.2025 15:32

Отдельным предприятиям деревообработки Беларуси за счет бюджета возместят часть процентов по кредитам

Отдельным предприятиям деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности в 2025 году за счет республиканского бюджета возместят часть процентов по кредитам. Об этом говорится в постановлении Совмина № 76 от 6 февраля 2025 года.

Согласно документу, часть процентов за пользование кредитами на инвестпроекты и пополнение оборотных средств возместят таким организациям, как "Ивацевичдрев", Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат, ОАО "Управляющая компания холдинга "Белорусские обои", Завод газетной бумаги.

Полученные средства направляются организациями в 2025-2026 годах на пополнение собственных оборотных средств.

Беллесбумпрому вместе с Госкомимуществом поручено до 1 апреля 2026 года внести проекты правовых актов об увеличении доли Республики Беларусь в уставных фондах организаций (кроме ОАО "Управляющая компания холдинга "Белорусские обои") на суммы оказанной им господдержки.

Постановление вступает в силу после официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2025 года.



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