Нацбанк Молдовы повысил ставку рефинансирования до 6,5% годовых

Национальный банк Молдовы (НБМ) в среду второй раз с начала года повысил ставку рефинансирования - до 6,5% с 5,6% годовых (действовала с 13 января).

НБМ 13 января на внеплановом заседании повышал ставку на 2 процентных пункта - с 3,6% до 5,6% годовых.

Также в среду на 0,9% повышены процентные ставки по кредитам овернайт - с 7,6% до 8,5% годовых, по депозитам овернайт - с 3,6% до 4,5%, по операциям репо - с 5,85% до 6,75% годовых.

Регулятор объяснил очередное повышение ставки необходимостью смягчения влияния на инфляцию вторичных эффектов, вызванных повышением энерготарифов в декабре 2024 года и январе 2025 года с целью возвращения инфляции к целевому уровню 5% с диапазоном колебаний плюс-минус 1,5 п.п. "в разумные сроки".

НБМ также отметил, что решение об уровне повышения ставки принято с учетом пакета финансовой помощи от ЕС, основная часть которого будет направлена на субсидирование энерготарифов для населения.

Регулятор напомнил, что инфляция стала расти во втором полугодии 2024 года и по итогам года составила 6,97%, увеличившись на 1,54% по сравнению с предыдущим месяцем и превысила цель НБМ.

В качестве внешних проинфляционных факторов Нацбанк отметил укрепление доллара США, что "создает инфляционное давление в развивающихся странах, особенно в странах, зависящих от импорта".

При этом в Нацбанке считают, что "рассеивание дезинфляционного давления и возникновение инфляционного давления означают смену мировых денежных циклов и создают ожидания относительно прекращения снижения процентных ставок и даже начала их повышения".