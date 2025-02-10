Литве для защиты морских кабелей нужно более €30 млн

Литва нуждается в €34 млн из фондов Европейского Союза для защиты своих морских кабелей. Об этом заявил премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас после встречи с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен в Вильнюсе.

По его словам, реальная проблема оценивается в €32-34 млн только с литовской стороны, исходя из сложившейся ситуации, передает литовский вещатель LRT.

"Мы можем финансировать эти вещи в течение определенного периода за счет собственных средств, если позже сможем покрыть или возместить их из европейских фондов. Это больше касается потока средств, но нам нужно политическое решение как можно быстрее", – отметил Гинтаутас Палуцкас.

Литовский премьер пояснил, что средства необходимы для физической и технологической защиты кабелей.

"Тот, кто нанес ущерб, должен его покрыть – конечно, это предполагает длительный процесс доказывания", – сказал он.

Также Палуцкас отметил, что разница в ценах на электроэнергию также является фактором, поэтому Литва говорит о дополнительных линиях, чтобы в случае отключения одной линии цены на электроэнергию не подскочили.

В конце января в Эстонии допустили, что судоходным компаниям, возможно, придется платить за пользование Балтийским морем, чтобы покрыть высокие расходы на защиту подводных кабелей.

В начале февраля министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что капитаны судов, которые повреждают подводную инфраструктуру в Балтийском море, такую как телекоммуникационные кабели или трубопроводы, должны попадать под санкции ЕС, чтобы предотвратить такие действия.