Последнее обновление: 09.02.2025 14:00

Huawei в 2024 году заработала $118 млрд, несмотря на санкции США

Компания Huawei продолжает демонстрировать финансовый рост, несмотря на жесткие санкции США.

По итогам 2024 года ее выручка составила $118 млрд, что на 22% больше, чем в 2023 году, и выше ожиданий аналитиков.

Факторами успеха являются развитие смартфонного бизнеса: компания активно использует собственные процессоры Kirin, возвращая долю рынка в Китае; выход на автомобильный рынок: Huawei разрабатывает программное обеспечение для автомобилей, а также производство чипов для ИИ: новый Ascend 910C может стать ключевым для технологического рывка компании.

Таким образом, Huawei успешно адаптируется к внешнему давлению, продолжая укреплять свои позиции в технологической индустрии.



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