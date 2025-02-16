Суверенный фонд Абу-Даби раскрыл инвестиции в биткоин-ETF от BlackRock

Принадлежащая правительству Абу-Даби компания Mubadala Investment Company раскрыла инвестиции в спотовый биткоин-ETF от BlackRock на сумму $436,9 млн.

Сделка состоялась в четвертом квартале прошлого года и совпала по времени с получением компанией коммерческой лицензии на деятельность в столице ОАЭ.

IBIT от BlackRock — крупнейший спотовый биткоин-фонд по объему активов поду управлением — $57,46 млрд.

Mubadala Investment Company — фактически суверенный фонд, управляющий капиталом Абу-Даби.

В 2023 году столичные власти инвестировали в майнинг биткоина.