Последнее обновление: 06.07.2018 17:53

В Польше приостановили полеты МиГ-29 после авиакатастрофы

Полеты истребителей МиГ-29 приостановлены в Польше после катастрофы одного из них, объявил в пятницу министр национальной обороны страны Мариуш Блащак на пресс-конференции в Варшаве.

Ранее, минувшей ночью МиГ-29 ВВС Польши потерпел катастрофу в Варминско-Мазурском воеводстве. Пилот истребителя погиб.

"Комиссия уже начала свою работу. Эксперты направились на место трагедии. Военная жандармерия охраняет место крушения", - сказал министр.

"До времени выяснения причин катастрофы приостановлены полеты с использованием этого вида самолетов", - сказал министр.

Разбившийся истребитель выполнял учебное задание по перехвату двух одиночных целей.

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