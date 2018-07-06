Американские погранслужбы начинают взимать пошлины на китайские товары

В ночь на пятницу в США вступают в силу новые пошлины в размере 25% на некоторые товары из Китая.

О том, что пограничным и таможенным службам США предписано взимать пошлины, начиная с этой даты, говорилось в пояснениях представителя США на торговых переговорах Роберта Лайтхайзера. Сообщение было опубликовано 15 июня на сайте представителя.

"Таможенные и пограничные службы начнут собирать дополнительные пошлины с 6 июля 2018 года", - говорилось в разъяснениях.

Ранее президент США Дональд Трамп поручил взимать ввозную пошлину в 25% на некоторые товары из Китая стоимостью в 50 миллиардов долларов в год. Таким образом, пошлина затронет примерно десятую часть китайского экспорта в США.

В распространенном заявлении американского президента говорилось, что Вашингтон введет дополнительные ввозные пошлины, если Пекин ответит на уже введенные.

Китай заявил на это, что с того же числа вводит 25-процентную ввозную пошлину на 659 наименований товаров, импортируемых из США.

На ожиданиях начала новой фазы торгового противостояния между США и Китаем в четверг большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона завершили в минусе свои торги, следует из данных бирж.